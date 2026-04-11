Новости

Новости

11 апреля, 21:37

Общество

Теплая погода вернется в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На следующей неделе в Москву вернется теплая погода, и к ее концу воздух прогреется до плюс 17 градусов – это соответствует климатической норме первых дней мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, на Пасху управление погодой перейдет к гребню антициклона с севера. На фоне роста атмосферного давления в облаках появятся прояснения, осадков не ожидается, только в ТиНАО и на юге области местами возможны небольшие дожди, а температура воздуха составит плюс 11–13 градусов.

Синоптик отметил, что в 13 апреля в регионе будет без дождей, температура продолжит расти и превысит климатическую норму на 2–3 градуса – днем ожидается плюс 12–14. Во вторник столицу заденет циклон, идущий с юга в районы Средней Волги. Небо затянут плотные облака, пройдут небольшие дожди, а температурный фон немного понизится и вернется в норму: после полудня – плюс 10–12.

В среду, 15 апреля, влияние "циклонической депрессии" с юго-востока сохранится, но Москва окажется в ее теплой части, поэтому на фоне небольших дождей температура поднимется до плюс 14–16 градусов.

Синоптик добавил, что в четверг и пятницу основным погодным объектом станет барический гребень. Он уменьшит облачность, прекратит осадки, и солнечные лучи прогреют воздух до плюс 15–17 градусов, что соответствует первым дням мая.

Ранее сообщалось, что в Пасхальную ночь столбики термометра в Москве опустятся до 0 градусов. Также в этот день в облаках появятся просветы. При этом температура днем 12-го числа после похолодания вернется в норму апреля.

обществопогодагород

