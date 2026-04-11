Синоптик Леус: московский регион попрощался со снежным покровом до осени

Московский регион попрощался со снежным покровом до осени, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он объяснил, что временный снежный покров, который накануне отметили некоторые метеостанции Москвы и Московской области, сегодня сошел.

"С большой долей уверенности можно говорить о том, что формирование снежного покрова нынешней весной в столичном регионе не ожидается, хотя пройти снег еще может", – подчеркнул он.

Синоптик добавил, что стала существенно меньше территория, покрытая снегом в районах ЦФО. Однако небольшой снежный покров фиксируют отдельные метеостанции Костромской, Брянской, Калужской, Курской и Тульской областей. Несмотря на это, в ближайшие дни снег в данных регионах также сойдет.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Пасхальную ночь столбики термометра в Москве опустятся до 0 градусов. При этом температура днем 12-го числа после похолодания, которое фиксировалось на этой неделе, вернется в норму апреля.

