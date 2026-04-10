10 апреля, 16:31

Общество

Воздух в Москве прогреется до плюс 15 градусов на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Повышение температуры воздуха до плюс 15 градусов, облачность и кратковременные дожди прогнозируются в столице на следующей неделе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

В частности, переменная облачность, преимущественно без осадков, установится в мегаполисе в понедельник, 13 апреля. В ночное время столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла в городе и от минус 2 до плюс 3 – в области. В светлое время суток воздух прогреется до 9–14 градусов, однако ветер будет дуть с северо-востока.

В последующие дни, по словам синоптика, тенденция по повышению температуры продолжится. Несмотря на то что с 14 по 16 апреля сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, температурные значения ночью будут колебаться от 0 до плюс 5 градусов, а днем поднимется до плюс 10–15.

"Это на один градус выше нормы", – обратил внимание Цыганков.

В предстоящие выходные, 11 и 12 апреля, Москву накроют небольшие дожди. В субботу столица будет находиться на орбите циклона, из-за чего ожидается облачная погода и осадки в виде мокрого снега вечером. Столбик термометра ночью опустится до плюс 1 градуса, но днем поднимутся до 7 градусов тепла.

При этом в день Пасхи, которая празднуется в воскресенье, столичный регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта. В связи с этим прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, что составляет климатическую норму.

Теплая погода придет в Москву к Пасхе

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

