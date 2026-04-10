Воздух в Москве прогреется до плюс 15 градусов на следующей неделе

Повышение температуры воздуха до плюс 15 градусов, облачность и кратковременные дожди прогнозируются в столице на следующей неделе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

В частности, переменная облачность, преимущественно без осадков, установится в мегаполисе в понедельник, 13 апреля. В ночное время столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла в городе и от минус 2 до плюс 3 – в области. В светлое время суток воздух прогреется до 9–14 градусов, однако ветер будет дуть с северо-востока.

В последующие дни, по словам синоптика, тенденция по повышению температуры продолжится. Несмотря на то что с 14 по 16 апреля сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, температурные значения ночью будут колебаться от 0 до плюс 5 градусов, а днем поднимется до плюс 10–15.

"Это на один градус выше нормы", – обратил внимание Цыганков.

В предстоящие выходные, 11 и 12 апреля, Москву накроют небольшие дожди. В субботу столица будет находиться на орбите циклона, из-за чего ожидается облачная погода и осадки в виде мокрого снега вечером. Столбик термометра ночью опустится до плюс 1 градуса, но днем поднимутся до 7 градусов тепла.

При этом в день Пасхи, которая празднуется в воскресенье, столичный регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта. В связи с этим прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, что составляет климатическую норму.