Небольшие дожди ожидаются в столице 11 и 12 апреля

Небольшие дожди ожидаются в Москве в выходные, 11 и 12 апреля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в субботу столица будет находиться на орбите циклона. В связи с этим ожидается облачная погода. Не исключены дожди, вечером возможен мокрый снег. Столбик термометра ночью опустится до плюс 1 градуса, но днем поднимется до 7 градусов тепла.

В день Пасхи, которая празднуется в воскресенье, столичный регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта. В связи с этим прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, что составляет климатическую норму.

Помимо этого, как сообщает Гидрометцентр России, в Москве и Подмосковье до 21:00 пятницы, 10 апреля, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за усиления северо-восточного и восточного ветра, порывы которого днем могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что первая весенняя гроза может пройти в Москве в конце апреля. Благоприятными условиями для этого станет резкая смена температуры, например с теплой на холодную. Однако в настоящее время данное атмосферное явление в столице невозможно из-за недостаточно высоких температурных значений.

