09 апреля, 13:37

Общество

Снег выпал в некоторых столичных районах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Снег выпал в некоторых районах Москвы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в мессенджере MAX.

По словам синоптика, к полудню осадки различной интенсивности зафиксировали все метеостанции столичного региона. При этом в центре и на севере Москвы выпал снег, который местами ухудшил видимость до 2–3 километров.

Кроме того, наблюдается усиление ветра, его скорость в некоторых районах Москвы достигает 16–17 метров в секунду.

Леус добавил, что температура меняется в разных местах. В частности, в Шаховском муниципальном округе наблюдаются слабые заморозки – столбик термометра опустился до минус 0,1 градуса. При этом на юге столичного региона воздух прогрелся до плюс 3 градусов.

"Арктическое вторжение входит на свой максимум", – заключил синоптик.

На фоне ветра и гололедицы в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения, связанный с усилением северо-восточного ветра, действует до 21:00 9 апреля. Период предупреждения, связанный с гололедицей, – до 00:00 10 апреля.

Пик похолодания в Москве ожидается 9 и 10 апреля. Они станут самыми холодными днями на этой неделе. Погода начнет улучшаться 11 апреля. В этот день в столице заметно потеплеет.

