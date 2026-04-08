Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за гололедицы 9 апреля

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В течение четверга, 9 апреля, в Москве прогнозируется мокрый снег и сильный ветер, также возможно образование гололедицы на дорогах. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

Владельцам машин, которые уже заменили зимнюю резину на летнюю, рекомендовали в этот день воспользоваться общественным транспортом во избежание ДТП.

Столичный комплекс городского хозяйства добавил, что переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону минусовых значений ожидается с 02:00 до 06:00. Кроме того, в течение дня прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.



По прогнозам синоптиков, 9 апреля ожидается пик арктического вторжения, который принесет с собой снег и гололедицу и сделает этот день самым холодным на неделе с 6 по 12 апреля.

Ночью температура составит от 0 до плюс 2 градусов, а днем не превысит плюс 2–4 градусов. Циклон начнет ослабевать в пятницу, 10 апреля, но кратковременные дожди с мокрым снегом сохранятся. Потепление до плюс 8–10 градусов ожидается только в воскресенье, 12 апреля.