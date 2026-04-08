Напавший на учителя в Прикамье школьник заключен под стражу

Напавшего на учителя 17-летнего подростка в Пермском крае арестовали на два месяца, передал ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июня", – сказала судья Свердловского районного суда Перми.

Подросток напал на преподавателя русского языка утром 7 апреля у входа в школу № 5 в Добрянке. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов прокомментировал задержание подростка. По его словам, несовершеннолетний уже состоял на учете в полиции и неоднократно повторно осваивал учебную программу.

СМИ также сообщали, что ранее он угрожал своей бывшей однокласснице, но эти угрозы не были восприняты всерьез. Ученику назначили психэкспертизу.