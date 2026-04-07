07 апреля, 08:58
В Пермском крае скончалась учительница, на которую напал подросток
Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, на которую напал подросток у школы в Пермском крае, скончалась. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Он выразил искренние соболезнования родственникам и коллегам преподавательницы.
Подросток напал на учителя на улице у входа в школу в пермской Добрянке утром 7 апреля. В результате педагогу, которая являлась классным руководителем несовершеннолетнего, были нанесены ножевые ранения, ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
17-летний мальчик был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Региональная прокуратура начала проверку, в рамках которой даст оценку исполнению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.