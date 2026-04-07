Столичный коммунальный флот начали готовить к открытию летней навигации

Московский коммунальный флот готовят к открытию летней навигации. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что городской коммунальный флот очищает Москву-реку и судоходную часть Яузы. Среди 30 его судов – катера, буксирные теплоходы, плавучие краны, мусоросборщики. В теплое время года они каждый день выявляют загрязнения на поверхности воды и устраняют их.

По словам Бирюкова, сейчас специалисты столичного комплекса городского хозяйства смотрят на состояние судов и проводят техобслуживание. Они меняют расходные материалы, проводят диагностику узлов, оборудования и механизмов, проверяют топливные системы и рулевые колонки.

Заммэра добавил, что все работы планируется завершить уже в этом месяце. После ремонта пройдут испытания судов.

На четырех мусоросборщиках улучшат системы управления и модернизируют судовые энергетические установки. Так они станут мощнее и будут лучше маневрировать. Также на трех плавучих кранах установят новые грейферы и увеличат мощность их двигателей.

В прошлом году коммунальный флот столицы собрал свыше 530 тонн мусора и порядка 4 тысяч тонн грунта и песка, напомнил Бирюков. Как правило, суда мониторят обстановку круглосуточно.

Ранее к летней навигации в Москве начали готовить 82 набережные, включая Москворецкую, Кремлевскую, Крымскую, Раушскую и Берсеневскую. Там очистят и отремонтируют сооружения. Облицовку и ограждения заменят.

