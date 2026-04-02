Работы по ремонту дворов начались в Москве

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты комплекса городского хозяйства начали ремонт столичных дворовых территорий. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил важность создания комфортной среды для москвичей. Работы стартовали во всех административных округах города.

По словам Бирюкова, в этом году во дворах будет обновлено покрытие пешеходных дорожек и автомобильных проездов. Помимо этого, специалисты высадят новые растения, уделят внимание детским и спортивным площадкам. Они проведут ремонт оборудования. Также там появятся новые фонари и торшеры с энергоэффективными светильниками.

"В ходе ремонта дворовых территорий меняют или устанавливают новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки", – сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что ранее дворы Москвы уже привели в порядок. В них есть все необходимое как для спокойного отдыха, так и спортивных занятий.

Вместе с тем весной в Москве промоют более 13,3 тысячи вентиляционных шахт. При необходимости специалисты окрасят их решетки и обновят гранитную облицовку. В ходе работ они будут использовать особые моющие средства, мойки высокого давления, а также высоконапорное оборудование "Посейдон".

