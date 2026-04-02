02 апреля, 13:31

Город

Работы по ремонту дворов начались в Москве

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты комплекса городского хозяйства начали ремонт столичных дворовых территорий. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил важность создания комфортной среды для москвичей. Работы стартовали во всех административных округах города.

По словам Бирюкова, в этом году во дворах будет обновлено покрытие пешеходных дорожек и автомобильных проездов. Помимо этого, специалисты высадят новые растения, уделят внимание детским и спортивным площадкам. Они проведут ремонт оборудования. Также там появятся новые фонари и торшеры с энергоэффективными светильниками.

"В ходе ремонта дворовых территорий меняют или устанавливают новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки", – сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что ранее дворы Москвы уже привели в порядок. В них есть все необходимое как для спокойного отдыха, так и спортивных занятий.

Вместе с тем весной в Москве промоют более 13,3 тысячи вентиляционных шахт. При необходимости специалисты окрасят их решетки и обновят гранитную облицовку. В ходе работ они будут использовать особые моющие средства, мойки высокого давления, а также высоконапорное оборудование "Посейдон".

Читайте также


город

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

