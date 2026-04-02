Свыше 13,3 тыс вентиляционных шахт коллекторов промоют в Москве весной

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Свыше 13,3 тысячи вентиляционных шахт коллекторов промоют в Москве в рамках весенней уборки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что вентиляционные шахты необходимы для непрерывной работы подземных инженерных систем. Они обеспечивают приток воздуха в коллекторы.

Весной их не только промывают, но и окрашивают решетки, а также обновляют облицовку из гранита при необходимости. Специалисты комплекса городского хозяйства используют особые моющие средства, мойки высокого давления, а также высоконапорное оборудование "Посейдон".

Кроме того, добавил Бирюков, в столице с 2011 года проводится обновление вентиляционных шахт коллекторов. В 2026-м планируется модернизация свыше 220 объектов.

При проведении ремонтных работ специалисты будут применять отечественные материалы и оборудование. Сооружения органично вписывают в городской ландшафт за счет замены устаревших "домиков" на плоские решетки.

Вместе с тем в Москве стартовала подготовка городских фонтанов к летнему сезону, некоторые из них капитально отремонтируют. В настоящее время специалисты приводят в порядок фонтаны "Часы мира", "Каскад" и "Купола" на Манежной площади. Они обновят их гранитное покрытие, заменят инженерные системы, подсветку и насосное оборудование.