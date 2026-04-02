Свыше 13,3 тыс вентиляционных шахт коллекторов промоют в Москве весной

Свыше 13,3 тысячи вентиляционных шахт коллекторов промоют в Москве в рамках весенней уборки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что вентиляционные шахты необходимы для непрерывной работы подземных инженерных систем. Они обеспечивают приток воздуха в коллекторы.

Весной их не только промывают, но и окрашивают решетки, а также обновляют облицовку из гранита при необходимости. Специалисты комплекса городского хозяйства используют особые моющие средства, мойки высокого давления, а также высоконапорное оборудование "Посейдон".

Кроме того, добавил Бирюков, в столице с 2011 года проводится обновление вентиляционных шахт коллекторов. В 2026-м планируется модернизация свыше 220 объектов.

При проведении ремонтных работ специалисты будут применять отечественные материалы и оборудование. Сооружения органично вписывают в городской ландшафт за счет замены устаревших "домиков" на плоские решетки.

Вместе с тем в Москве стартовала подготовка городских фонтанов к летнему сезону, некоторые из них капитально отремонтируют. В настоящее время специалисты приводят в порядок фонтаны "Часы мира", "Каскад" и "Купола" на Манежной площади. Они обновят их гранитное покрытие, заменят инженерные системы, подсветку и насосное оборудование.

В центре Москвы начали очищать фасады зданий после зимы

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

