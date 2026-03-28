Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 14:16

Город

В столице провели первую в этом году промывку дорог после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первую в этом году промывку дорог, парковок, дворов и тротуаров после зимы провели специалисты во всех административных округах Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Для этого использовались концентрированные моющие средства. При этом в недоступных для техники местах промывку асфальтобетонных и плиточных покрытий проводят вручную комплексные бригады коммунальных служб.

По словам Бирюкова, работы осуществляются в рамках утвержденного графика. Он напомнил, что весной и осенью в Москве реализуется мойка дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и иные загрязнения.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства уточнил, что используемые моющие средства являются безопасными. По его словам, они разлагаются в почве и не содержат кислот и щелочей.

"Вначале проводится промывка со специальным средством, затем – обычная мойка водой", – добавил Бирюков.

Ранее специалисты приступили к реконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Щетками и особым раствором они очистят его парапеты, чаши и наружные инженерные коммуникации. Также на него снова установят форсунки и подводные светильники, которые были демонтированы осенью.

городЖКХ

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика