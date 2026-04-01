01 апреля, 11:36

Город

В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей без отключения потребителей. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что общая протяженность столичных тепловых сетей превышает 19 тысяч километров, поэтому к испытаниям необходимо приступать заранее, чтобы коммуникации и оборудование в полном объеме были готовы к новому осенне-зимнему сезону.

По словам Бирюкова, до конца апреля планируется провести 55 этапов испытаний на трубопроводах, протяженность которых составляет 234,2 километра. Они будут проводиться во всех административных округах столицы.

Испытания позволяют заранее обнаружить ненадежные участки и быстро их восстановить, чтобы в холодное время года теплоснабжение было бесперебойным. В основном работы специалисты ПАО "МОЭК" проводят в период с мая по сентябрь, когда отопление отключено.

Заммэра добавил, что в период летних профилактических работ специалисты прокладывают трубопроводы, применяя передовые технологии. Кроме того, они проводят профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживают внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее температуру в батареях в Москве понизили до минимума в связи с теплой погодой. Сейчас температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов.

В межсезонье регулировать температуру во внутридомовых системах отопления сложнее всего из-за изменений погоды. Значение имеет и сторона здания, так как на солнечной стороне может ощущаться избыточное тепло.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

