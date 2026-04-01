В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей без отключения потребителей. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что общая протяженность столичных тепловых сетей превышает 19 тысяч километров, поэтому к испытаниям необходимо приступать заранее, чтобы коммуникации и оборудование в полном объеме были готовы к новому осенне-зимнему сезону.

По словам Бирюкова, до конца апреля планируется провести 55 этапов испытаний на трубопроводах, протяженность которых составляет 234,2 километра. Они будут проводиться во всех административных округах столицы.

Испытания позволяют заранее обнаружить ненадежные участки и быстро их восстановить, чтобы в холодное время года теплоснабжение было бесперебойным. В основном работы специалисты ПАО "МОЭК" проводят в период с мая по сентябрь, когда отопление отключено.

Заммэра добавил, что в период летних профилактических работ специалисты прокладывают трубопроводы, применяя передовые технологии. Кроме того, они проводят профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживают внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее температуру в батареях в Москве понизили до минимума в связи с теплой погодой. Сейчас температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов.

В межсезонье регулировать температуру во внутридомовых системах отопления сложнее всего из-за изменений погоды. Значение имеет и сторона здания, так как на солнечной стороне может ощущаться избыточное тепло.

