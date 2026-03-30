30 марта, 09:06

Температура в батареях понижена до минимума в Москве из-за теплой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в батареях понижена до минимума в Москве из-за установившейся теплой погоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов. Это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры во внутридомовых системах отопления из-за изменений погоды. Значение имеет и сторона здания, поскольку на солнечной стороне может ощущаться избыточное тепло.

"Корректировка работы отопительной системы производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", – уточнили в комплексе.

Текущий март в столице начал опережать рекордный температурный режим 2007 года. В частности, среднемесячная температура воздуха в городе достигла 4,5 градуса. Март 2026 года может сохранить позицию самого теплого в истории, учитывая прогноз погоды на оставшиеся дни месяца.

Температура воздуха поднимется до плюс 17–19 градусов в Москве днем 30 марта

Читайте также


Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
