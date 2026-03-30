Температура в батареях понижена до минимума в Москве из-за теплой погоды

Температура в батареях понижена до минимума в Москве из-за установившейся теплой погоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов. Это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры во внутридомовых системах отопления из-за изменений погоды. Значение имеет и сторона здания, поскольку на солнечной стороне может ощущаться избыточное тепло.

"Корректировка работы отопительной системы производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", – уточнили в комплексе.

Текущий март в столице начал опережать рекордный температурный режим 2007 года. В частности, среднемесячная температура воздуха в городе достигла 4,5 градуса. Март 2026 года может сохранить позицию самого теплого в истории, учитывая прогноз погоды на оставшиеся дни месяца.