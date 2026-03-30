Текущий март в Москве начал опережать рекордный температурный режим 2007 года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в столице достигла 4,5 градуса. Таким образом, март 2026 года опережает температурный график самого теплого марта в истории метеонаблюдений – марта 2007-го.

Текущий месяц может сохранить позицию самого теплого в истории, учитывая прогнозы погоды на оставшиеся дни месяца, указал Леус. Кроме того, среднесуточная температура воздуха в Москве достигла отметки в 11,7 градуса, что соответствует климатической норме 5–6 мая.

Ранее синоптики рассказывали, что 29 марта стало самым теплым днем в столице с начала года. Днем на метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до 15,3 градуса. Не исключается, что 30 марта в городе могут обновить суточный температурный рекорд 2007 года, когда температура прогрелась до 17,5 градуса.

