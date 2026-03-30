30 марта, 07:24

Общество

Четвертый температурный рекорд за месяц может быть побит в столице 30 марта

Четвертый температурный рекорд за месяц может быть побит в Москве в понедельник, 30 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2007 году. Тогда температура воздуха 30 марта прогрелась до плюс 17,5 градуса.

Синоптик отметил, что средняя месячная температура в марте 2026 года составила 4,5 градуса выше 0. Таким образом, текущий месяц начал опережать март 2007-го, который был самым теплым в столице за всю историю метеорологических наблюдений.

Леус добавил, что 29 марта столбики термометров в городе находились на отметке плюс 11,7 градуса, хотя это климатическая норма 5–6 мая. При этом в подмосковном Можайске температура в этот день составила плюс 17,4 градуса, побив рекорд 2007 года, когда было на 0,4 градуса меньше.

Ранее метеоролог Михаил Семенов сообщил, что в конце апреля в Москве и регионах Центральной России ожидается жаркая погода. В этот период температура днем поднимется почти до летних значений – 18–21 градус тепла.

Однако до наступления жары москвичей ждут периоды похолодания и обильных осадков, предупредил метеоролог. Причем, по мнению Семенова, в апреле будут идти не только дожди, но и мокрый снег.

