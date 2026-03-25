25 марта, 15:23

Общество

Воздух в Москве может прогреться до 19 градусов 30 и 31 марта

Воздух в Москве может прогреться до 19 градусов 30 и 31 марта. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура в последние дни марта будет колебаться от 12 до 17 градусов, но в центре столицы столбик термометра может показать отметку и выше. Синоптик пояснила, что это произойдет, если в городе будет наблюдаться яркое солнце.

Вместе с тем Позднякова обратила внимание, что воздушная масса, которая в настоящее время преобладает в столице, не обновляется, а трансформируется.

"Поэтому мы замечаем, что каждый день становится хоть на градус, но теплее и теплее", – указала синоптик.

В связи с установлением в городе теплой погоды специалисты комплекса городского хозяйства перевели всю дорожно-уборочную технику на летний режим работы. Теперь машины оснащены поливомоечным оборудованием для ежедневной уборки города.

Помимо этого, на склады временного хранения были вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые ранее были задействованы на опасных участках дорог, а также возле социальных и торговых объектов.

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

