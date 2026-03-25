Воздух в Москве может прогреться до 19 градусов 30 и 31 марта. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура в последние дни марта будет колебаться от 12 до 17 градусов, но в центре столицы столбик термометра может показать отметку и выше. Синоптик пояснила, что это произойдет, если в городе будет наблюдаться яркое солнце.

Вместе с тем Позднякова обратила внимание, что воздушная масса, которая в настоящее время преобладает в столице, не обновляется, а трансформируется.

"Поэтому мы замечаем, что каждый день становится хоть на градус, но теплее и теплее", – указала синоптик.

В связи с установлением в городе теплой погоды специалисты комплекса городского хозяйства перевели всю дорожно-уборочную технику на летний режим работы. Теперь машины оснащены поливомоечным оборудованием для ежедневной уборки города.

Помимо этого, на склады временного хранения были вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые ранее были задействованы на опасных участках дорог, а также возле социальных и торговых объектов.

