Синоптик Шувалов спрогнозировал отсутствие дождей в Москве до конца марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца марта в Москве дождей не ожидается, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, над средней полосой Европейской части России уже долгое время преобладает зона высокого давления. Атмосферная ситуация устойчива и вряд ли изменится до конца месяца.

Синоптик отметил, что период без осадков сильно затянулся. Если бы такое случилось в июле, то все бы уже говорили о засухе, подчеркнул Шувалов. Тем не менее сейчас об этом беспокоиться рано, учитывая, что снег еще не везде растаял.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что пятница, 27 марта, станет самым теплым днем на текущей неделе в Москве. Специалист уточнила, что дневная температура воздуха поднимется до 16 градусов, а ночные показатели зафиксируются на отметке в 3 градуса.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказывал, что на предстоящих выходных, 28 и 29 марта, температура воздуха в Москве поднимется до 18 градусов. Такие показатели соответствуют климатической норме мая.

Рекордное тепло придет в столицу благодаря влиянию антициклона, для которого характерна погода "миллион на миллион", уточнил специалист. Данные показатели могут побить рекорд 2020 года, когда в столице зафиксировали 17,4 градуса тепла.