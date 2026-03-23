23 марта, 10:40

Москвичам пообещали майское тепло в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве в выходные, 28–29 марта, прогреется до 18 градусов. Это соответствует климатической норме мая, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, рекордное тепло придет в столицу благодаря влиянию антициклона, для которого характерна погода "миллион на миллион". При этом после захода солнца на неделе будет возвращаться прохлада – в ночное время столбики термометров в столице могут опускаться до минус 3 – плюс 2 градусов. В связи с этим может сохраняться гололедица.

В дневное же время, когда солнце будет находиться в зените, температура в Москве будет составлять от 12 до 15 градусов. Потепление до 18 градусов в выходные может побить рекорд 2020-го, когда в столице зафиксировали 17,4 градуса, добавил синоптик.

Вместе с тем высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ за сутки уменьшилась до 18 сантиметров. По прогнозу эксперта, к концу недели этот показатель будет на уровне не более 2–7 сантиметров.

Март 2026 года в столице может войти в историю как самый солнечный, отмечала ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, солнце будет светить жителям города до конца месяца.

Апрель же начнется с дождей. При этом температура днем будет составлять около 15 градусов.

"Новости дня": москвичи начали жаловаться на сезонную аллергию

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

