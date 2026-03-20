Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 марта, 18:16

Общество

В Россию пришла астрономическая весна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Астрономическая весна наступила в России и других странах Северного полушария в 17:46 по московскому времени в пятницу, 20 марта. Об этом сообщили в Московском планетарии.

В это время наступило весеннее равноденствие. Солнце пересекло небесный экватор, после чего перешло из Южного полушария небесной сферы в Северное. При этом в Южном полушарии наступила осень.

Весеннее равноденствие было названо так потому, что в эти сутки продолжительность дня и ночи на всей планете одинакова. При этом из-за преломления солнечных лучей в атмосфере восход можно увидеть раньше его начала, а закат – позже. В связи с этим кажется, что день 20 марта длится дольше.

В течение нескольких дней эта разница исчезнет, а световой день в Северном полушарии постепенно будет увеличиваться. 20 марта Солнце взошло на востоке, а зайдет на западе. Со следующего дня восход и закат начнут происходить на северо-востоке и северо-западе соответственно.

Как рассказала ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, март 2026-го в столице может войти в историю как самый солнечный. По ее словам, солнце будет светить москвичам до конца месяца.

Апрель, в свою очередь, начнется с дождей и средней температуры воздуха – примерно 15 градусов. Ожидается, что снег полностью сойдет к середине месяца.

Длина дня и ночи будет равна в любой точке Земли 20 марта

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика