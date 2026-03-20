В Россию пришла астрономическая весна

Астрономическая весна наступила в России и других странах Северного полушария в 17:46 по московскому времени в пятницу, 20 марта. Об этом сообщили в Московском планетарии.

В это время наступило весеннее равноденствие. Солнце пересекло небесный экватор, после чего перешло из Южного полушария небесной сферы в Северное. При этом в Южном полушарии наступила осень.

Весеннее равноденствие было названо так потому, что в эти сутки продолжительность дня и ночи на всей планете одинакова. При этом из-за преломления солнечных лучей в атмосфере восход можно увидеть раньше его начала, а закат – позже. В связи с этим кажется, что день 20 марта длится дольше.

В течение нескольких дней эта разница исчезнет, а световой день в Северном полушарии постепенно будет увеличиваться. 20 марта Солнце взошло на востоке, а зайдет на западе. Со следующего дня восход и закат начнут происходить на северо-востоке и северо-западе соответственно.

Как рассказала ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, март 2026-го в столице может войти в историю как самый солнечный. По ее словам, солнце будет светить москвичам до конца месяца.

Апрель, в свою очередь, начнется с дождей и средней температуры воздуха – примерно 15 градусов. Ожидается, что снег полностью сойдет к середине месяца.