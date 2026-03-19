19 марта, 18:03

Эксперт Маслов: сакура может зацвести в Москве в середине апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сакура в Москве может начать цвести примерно в середине апреля, заявил в беседе с Москвой 24 кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов.

При этом точный срок цветения в этом году назвать непросто, поскольку погода была нестабильной, добавил он. В целом по России сакура чаще всего цветет на майские праздники.

На длительность этого процесса влияют в том числе погодные условия. Оптимальной считается температура в пределах от 12 до 15 градусов. Если воздух прогреется до 20 градусов и выше, то цветение закончится быстрее.

"В целом цветение длится от 6 до 10 дней максимум, а в Японии этот период тоже обычно не превышает недели", – отметил специалист.

При этом влажность в данном случае практически не играет роли. Маслов объяснил, что все дело во внутренних механизмах: элементы, накопленные в коре, питают пробуждающуюся почку, а движение соков задает импульс для раскрытия бутонов.

"Сначала почки увеличиваются в размерах, а затем их кончики приобретают желтовато-зеленый оттенок – это первый визуальный сигнал приближения цветения", – продолжил эксперт.

Он также обратил внимание, что сакура – это не одно конкретное растение, а общее название для множества видов и сортов деревьев из подсемейства сливовых, включая вишни. В Москве и Подмосковье, например, встречается курильская вишня, хорошо приспособленная к холодному климату.

Кроме того, сакурой нередко называют миндаль и декоративную черемуху, которые во время цветения покрываются бело-розовыми лепестками, отметил специалист.

Он подчеркнул, что вырастить подобное дерево можно и на дачном участке в Подмосковье. Для этого подойдут, например, вишня железистая, вишня Саржента или курильская вишня.

"Дерево любит хорошо дренируемые рыхлые супесчаные почвы, без застоя воды, и обязательно солнечное место. Что касается удобрений, ничего особенного не требуется: классическая схема – ранней весной азотные, летом комплексные, а осенью – фосфорно-калийные, чтобы растение лучше перезимовало", – заключил Маслов.

Ранее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвели первые подснежники. Искать цветы следует около главного входа в сад.

Вместе с тем в апреле и мае в парках Москвы распустятся крокусы, тюльпаны и другие цветы. Всего ожидается цветение около 800 тысяч растений, которыми можно будет насладиться в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", усадьбах Воронцово и Алтуфьево, Измайловском и Лианозовском парках, а также парке "Северное Тушино" и Терлецком лесопарке.

