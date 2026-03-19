Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 16:41

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Самойлов: ландыши могут исчезнуть из-за массового сбора букетов

Эксперт назвал первоцветы, исчезающие из-за любви к красивым букетам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Из-за массового сбора ландыши перестали размножаться семенами, что ведет к вырождению вида, рассказал в беседе с "Радио 1" редактор первого издания Красной книги Москвы, эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов.

Он также рассказал, что настоящие подснежники в широте Москвы не растут. Вместо них активно цветут так называемые эфемероиды и первоцветы – растения, которые начинают цвести очень рано, когда на деревьях еще нет листвы и много необходимого им солнца.

"Эфемероиды – это растения, которые тоже очень рано цветут, но живут короткий промежуток времени. Потом цветки отмирают, растение уходит на покой и сохраняется только в клубеньках в почвенном слое", – поделился эксперт.

По его словам, самые распространенные из таких растений, которые пока еще можно встретить, – медуница, печеночница благородная (пролеска), хохлатки, ветреница дубравная и лютиковая. Однако даже они находятся под угрозой из-за высокой плотности населения.

Эксперт призвал вести себя на природе внимательно, иначе от нее "ничего не останется". Он предупредил, что не стоит поддаваться "первобытному желанию" сорвать цветок, ведь такие букеты чаще всего через несколько минут отправляются в мусорку.

Он добавил, что такие растения, как купальница, уже практически исчезли. Эти виды, включая ландыши, могут исчезнуть как биологическое явление, и вернуть их будет невозможно.

Отмечается, что за сбор и уничтожение растений, занесенных в Красную книгу России и Московской области, предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц сумма может достигать 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвели первые подснежники. Уточнялось, что они росли "прямо под сугробом". Искать цветы нужно около главного входа в сад.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика