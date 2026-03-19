Эксперт Самойлов: ландыши могут исчезнуть из-за массового сбора букетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Из-за массового сбора ландыши перестали размножаться семенами, что ведет к вырождению вида, рассказал в беседе с "Радио 1" редактор первого издания Красной книги Москвы, эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов.

Он также рассказал, что настоящие подснежники в широте Москвы не растут. Вместо них активно цветут так называемые эфемероиды и первоцветы – растения, которые начинают цвести очень рано, когда на деревьях еще нет листвы и много необходимого им солнца.

"Эфемероиды – это растения, которые тоже очень рано цветут, но живут короткий промежуток времени. Потом цветки отмирают, растение уходит на покой и сохраняется только в клубеньках в почвенном слое", – поделился эксперт.

По его словам, самые распространенные из таких растений, которые пока еще можно встретить, – медуница, печеночница благородная (пролеска), хохлатки, ветреница дубравная и лютиковая. Однако даже они находятся под угрозой из-за высокой плотности населения.

Эксперт призвал вести себя на природе внимательно, иначе от нее "ничего не останется". Он предупредил, что не стоит поддаваться "первобытному желанию" сорвать цветок, ведь такие букеты чаще всего через несколько минут отправляются в мусорку.

Он добавил, что такие растения, как купальница, уже практически исчезли. Эти виды, включая ландыши, могут исчезнуть как биологическое явление, и вернуть их будет невозможно.

Отмечается, что за сбор и уничтожение растений, занесенных в Красную книгу России и Московской области, предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц сумма может достигать 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвели первые подснежники. Уточнялось, что они росли "прямо под сугробом". Искать цветы нужно около главного входа в сад.