11 мая, 04:59

NYT: шесть тел нашли в грузовом вагоне в Техасе

Шесть тел нашли в грузовом вагоне в Техасе – СМИ

Фото: depositphotos/zimmytws

На железнодорожной станции в Ларедо (штат Техас, США) найдены мертвыми шесть человек. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Тревогу поднял сотрудник компании Union Pacific, отвечающий за погрузочно-разгрузочные работы в парке перед отправкой составов на север, который обнаружил тела.

Прибывшие на место полицейские и пожарные подтвердили гибель всех шестерых. В настоящий момент личности погибших и точные причины смерти не установлены.

Город Ларедо расположен на границе США и Мексики. По данным издания, в тот день температура воздуха превышала 32 градуса по Цельсию. Отмечается, что внутри закрытых металлических контейнеров жара ощущается значительно сильнее.

При этом власти штата официально не подтверждают, являлись ли погибшие мигрантами, однако обстоятельства произошедшего напоминают трагические инциденты прошлых лет.

Ранее в американском штате Алабама обнаружили останки женщины и двух детей, которые считались пропавшими без вести с января 2026 года. Отмечается, что они были завернуты в пластик и закопаны. Личности погибших удалось оперативно подтвердить, так как рядом с останками находились украшения.

происшествияза рубежом

