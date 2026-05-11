11 мая, 05:57

Общество

Летом в РФ начнут действовать ГОСТы на туалетную бумагу и пивные напитки

Фото: depositphotos/maroti

С 1 июня вступит в силу национальный стандарт на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки. Соответствующие ГОСТы были ранее утверждены Росстандартом.

Документ устанавливает четкие технические параметры: минимальная ширина рулона или листа туалетной бумаги должна составлять 90 миллиметров, а площадь листа – не менее 11 тысяч квадратных миллиметров. Для салфеток минимальная площадь определена в 17 тысяч квадратных миллиметров, а для носовых платков – 40 тысяч квадратных миллиметров

С 1 июля заработает новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки. Главное изменение касается пены: требования к ее высоте и стойкости ощутимо снижены. Если раньше действовали нормы в 30 миллиметров и 3 минуты, то теперь минимально допустимыми показателями станут 15 миллиметров высоты пены и 1 минута стойкости.

Кроме того, с 1 июля начнет действовать и обновленный стандарт на медовуху. ГОСТ закрепляет терминологию, физико-химические и органолептические характеристики напитка, а также требования к сырью, упаковке и маркировке.

Отдельно в документе прописан эталонный вкус: медовуха должна быть кисловато-сладкой с медовым ароматом и оттенками, характерными для использованных ингредиентов.

Ранее в России был введен ГОСТ на сигаретный табак. Согласно документу, для трубочного табака ширина волокна должна превышать 1 миллиметр, тогда как для курительного табака этот показатель, напротив, должен быть меньше указанного значения.

