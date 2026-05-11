МИД РФ заявил о попытках сорвать голосование россиян в недружественных странах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия фиксирует попытки помешать организации голосования россиян на выборах в Госдуму в сентябре в недружественных странах. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

По его словам, местные власти в этих странах создают искусственные барьеры для волеизъявления граждан РФ. Так, под надуманными предлогами блокируется открытие участков при дипмиссиях и вводятся административные ограничения для сотрудников посольств и консульств.

Кроме того, через местные СМИ ведется кампания по дезинформации с целью запугивания россиян.

Ранее Овечко заявил, что Россия наращивает усилия по юридической помощи соотечественникам за рубежом. По его данным, только за 2025 год через профильные инструменты было предоставлено свыше 17,5 тысяч бесплатных консультаций.