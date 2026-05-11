В ГД предложили выплачивать многодетным семьям компенсацию на покупку полиса ОСАГО

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил полностью возмещать многодетным семьям расходы на полис ОСАГО. Он направил официальное обращение с инициативой премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в обращении, компенсация будет составлять 100% от уплаченной страховой премии, однако ее сумма не должна превышать 10 тысяч рублей. Предполагается, что этот лимит будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции и изменения базовых тарифов по автострахованию.

Политик пояснил изданию, что получателями выплаты станут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

Необходимость такой меры он обосновал тем, что автогражданская ответственность является обязательной для всех владельцев транспортных средств, а расходы на нее растут. По оценкам Российского союза автостраховщиков, в первом квартале 2026 года средняя стоимость полиса уже достигла примерно 7,5 тысяч рублей.

Миронов также обратил внимание на то, что в стране уже существует целая система льгот для многодетных, включающая скидки на услуги ЖКХ, выделение земельных участков и освобождение от транспортного налога. Однако, по его словам, затраты на обязательное страхование государство в настоящее время никак не компенсирует.

