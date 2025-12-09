Форма поиска по сайту

09 декабря, 08:47

Транспорт

Льготные топливные карты для многодетных семей могут ввести в РФ

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

В России могут ввести льготные топливные карты для многодетных семей. Соответствующее поручение Минэнерго и профильным компаниям дал вице-премьер Александр Новак, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина в аппарат правительства.

Министерство отмечает, что нефтегазовые компании, в структуре которых есть сети АЗС, соглашаются с важностью инициативы. Большинство также готовы проработать вопрос.

При этом компании сообщили о сложности администрирования предоставления топливных карт лояльности в качестве адресной поддержки, а также выразили обеспокоенность рисками недобросовестного использования скидок.

"Также прогнозируются финансовые издержки по предоставлению скидок для определенного числа потребителей, источник покрытия которых неясен", – говорится в документе.

По данным Минтруда, в стране 2,86 миллиона многодетных семей. В ведомстве тоже готовы рассмотреть возможность предоставления им льгот.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает, что решение не скажется на экономических показателях субъектов отрасли. Он также утверждает, что это станет хорошим имиджевым шагом в контексте задач о поддержке института семьи.

В свою очередь, управляющий партнер компании "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева подчеркнула, что, если речь пойдет о предоставлении топлива на безвозмездной основе, цены на бензин могут повыситься.

Ранее в России предложили сделать бесплатной парковку для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Детали реализации этой льготы должны быть определены правительством.

По словам Слуцкого, при разработке закона парламентарии опирались на успешный опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где уже действуют соответствующие нормы.

