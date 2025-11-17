В России предложили выдавать бесплатные квартиры многодетным семьям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России предложили многодетным семьям выдавать бесплатные квартиры. С подобной инициативой в разговоре с изданием "Абзац" поделилась президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова.

"Многодетным семьям необходимо предоставлять жилплощадь, так как это позволит и дальше им реализовываться и воплощать свои мечты", – подчеркнула Семенова.

По словам эксперта, этой категории граждан необходима поддержка от правительства. Для большой семьи требуются комфортные условия проживания.

Реализация инициативы смогла бы замотивировать стать родителями повторно тех, кто пока не имеет такой возможности. Также это могло бы помочь в преодолении демографических сложностей в стране, отметила Семенова.

Ранее стало известно, что число многодетных семей с начала 2025 года выросло на 8,8%. Их количество в России составляет 2,9 миллиона.