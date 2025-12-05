На городские торги выставили четыре нежилых помещения на улице Артюхиной

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на аукционы 4 нежилых помещения на юго-востоке Москвы. Площадь объектов варьируется от 39,8 до 98 квадратных метров. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения, расположенные в пешей доступности от станций метро "Печатники" и "Волжская", могут быть использованы для любых коммерческих проектов, таких как творческая студия, косметологический салон, минимаркет, ремонтная мастерская или химчистка.

"Потенциально высокий пешеходный трафик, транспортная доступность, расположение на первых этажах новых жилых домов и близость к зонам отдыха москвичей и туристов района усиливают устойчивость и потенциал роста бизнеса", – передает слова Пуртова портал мэра и правительства столицы.

Вместе с тем все объекты имеют отдельный вход и подключены к основным инженерным коммуникациям.

Прием заявок на торги завершится 8 декабря, сами аукционы состоятся 15-го числа. Их участниками могут стать любые юридические и физические лица при условии регистрации на онлайн-платформе "Росэлторг" и наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее на аукционы были выставлены два помещения свободного назначения площадью 326,7 и 343,1 "квадрата". Они находятся в районах Братеево и Даниловском. По словам Пуртова, подобную недвижимость приобретают под супермаркеты, спортивные, медицинские или образовательные организации.