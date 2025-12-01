Пять помещений для бизнеса выставили на торги в районе Западное Дегунино

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На городские торги выставлены пять помещений в столичном районе Западное Дегунино. Объекты имеют свободное назначение, благодаря чему предприниматели смогут реализовать в них свои бизнес-идеи. Об этом рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"На улице Базовской сейчас доступно пять помещений свободного назначения площадью от 55,4 до 225,4 квадратного метра. Прием заявок на участие в торгах завершится 8 декабря, а аукционы пройдут 15 декабря", – уточнил Пуртов, слова которого приводит портал мэра и правительства Москвы.

Все помещения находятся на первом этаже нового жилого дома по адресу Базовская улица, дом 26. Объекты имеют отдельный вход, они также подключены к основным инженерным коммуникациям.

Принять участие в аукционах смогут как физические, так и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее в Москве выставили на открытые аукционы два помещения в районе Южное Медведково и четыре – в районе Северное Медведково для ведения бизнеса. Площадь объектов варьируется от 49,8 до 249,3 квадратного метра.

