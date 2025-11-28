Шесть помещений для бизнеса выставили на городские торги в СВАО

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Москве выставили на открытые аукционы два помещения в районе Южное Медведково и четыре – в районе Северное Медведково для ведения бизнеса. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь объектов варьируется от 49,8 до 249,3 квадратного метра. По словам Пуртова, привлекательность Северо-Восточного административного округа для предпринимателей обусловлена сразу несколькими факторами: развитой транспортной инфраструктурой, большим количеством деловых центров и зон отдыха, а также густонаселенностью.

"Сейчас в районах Южное и Северное Медведково доступны для приобретения шесть коммерческих помещений свободного назначения. В них можно открыть, например, пункт выдачи заказов, зоомагазин или кондитерскую. Поблизости расположены станции метро "Бабушкинская" и "Медведково", а также крупный парк "Яуза", – добавил Пуртов.

Помещения находятся под адресам: Полярная улица, дом 3 и проезд Шокальского, дом 28а, корпус 1. Отмечается, что они располагаются на первых этажах, имеют отдельный вход и подключены к основным коммуникациям.

Прием заявок на участие в торгах завершится 5 и 8 декабря, сами аукционы пройдут 12 и 15 декабря. В них могут принять участие как физические, так и юридические лица. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на аукцион два нежилых помещения для бизнеса рядом со станцией метро "Тульская". Помещения, выставленные на торги, имеют свободное назначение и расположены по адресу Дубининская улица, дом 69а.

Кроме того, в столице выставили на торги четыре коммерческих помещения свободного назначения в Басманном районе. Объекты размещены в доме 6 в Посланниковом переулке. Рядом находится станция метро "Бауманская".