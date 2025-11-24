Форма поиска по сайту

24 ноября, 08:22

Москва выставила на торги более 20 нежилых помещений в районе Новогиреево

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги 21 коммерческое помещение свободного назначения, они расположены в районе Новогиреево в Восточном административном округе (ВАО) Москвы. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Объекты размещены на Кусковской улице в доме 12/1. Все они расположены на первом этаже здания и подключены к основным инженерным коммуникациям. Рядом находится станция метро "Перово".

"Объекты со свободным назначением позволяют реализовать практически любой проект: открыть цветочный магазин, кафе, офис, салон красоты и многие другие виды бизнеса", – сказал Пуртов.

По его словам, площадь помещений варьируется от 30,5 до 145 квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 декабря, а сами аукционы состоятся 10 декабря.

Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на Алтуфьевском шоссе на торги выставили 8 нежилых помещений свободного назначения. Объекты расположены на первом этаже дома, их площадь составляет от 53,3 до 127,6 квадратного метра. Аукционы состоятся 4 и 12 декабря.

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮЗАО

