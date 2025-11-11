Москва выставила на торги 200 машино-мест в Левобережном районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город выставил на торги 200 машино-мест в подземном паркинге нового жилого дома в Левобережном районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Москва реализует недвижимое имущество на торгах в онлайн-формате. Это значит, что для приобретения парковочного места у города не нужно даже выходить из дома. Выбрать подходящий лот и ознакомиться с документацией можно на столичном инвестиционном портале", – подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Дом находится на Фестивальной улице. Машино-места располагаются в доме 15, корпусах 2 и 5. Их площадь составляет от 13,3 до 40,5 квадратного метра. Приобрести объект можно для парковки личного автомобиля и для инвестиции.

Прием заявок на участие в торгах пройдет с 12 ноября по 9 декабря. Аукционы проведут с 21 ноября по 18 декабря на электронной площадке "Росэлторг".

С января по июль 2025 года москвичи приобрели у города почти 1,5 тысячи машино-мест. Всего было выставлено на торги 1 461 машино-место. Из них 1 239 расположены в подземных паркингах, еще 222 – в отдельно стоящих. Аукционы проходили дистанционно.

