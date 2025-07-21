Москвичи приобрели у города почти 1,5 тыс машино-мест за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января 2025 года москвичи приобрели у города почти 1,5 тысячи машино-мест, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Всего город выставил на торги 1 461 машино-место. Из них 1 239 расположены в подземных паркингах, еще 222 – в отдельно стоящих. Аукционы проходили дистанционно.

По словам Пуртова, в первом полугодии наибольшей популярностью пользовались парковочные места в ЗАО. Там реализовали 339 лотов. Тем временем в САО был продан 281 лот. Также в тройку лидеров вошел ВАО, где москвичи приобрели 249 лотов.

На юго-востоке города реализовали 203 объекта, на северо-западе – 166. В среднем за одно машино-место конкурировали шесть участников, отметил глава ведомства.

В общей сложности за шесть месяцев этого года на аукционах реализовали 23,5 тысячи квадратных метров парковочной площади. Для участия в торгах необходима регистрация на площадке "Росэлторг" и квалифицированная электронная подпись.

Между тем динамический тариф на парковку стал доступен еще на 58 участках столичных улиц. Он подразумевает, что стоимость стоянки может меняться в зависимости от прогнозируемой загруженности. При этом цена парковки начинается с 0 рублей.