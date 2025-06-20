Динамический тариф на парковку стал доступен еще на 58 участках улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 20 июня, динамический тариф на парковку стал доступен еще на 58 участках столичных улиц. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Динамический тариф подразумевает, что стоимость парковки может меняться. Она зависит от прогнозируемой загруженности участка стоянки. При этом цена парковки начинается с 0 рублей.

Благодаря введению динамического тарифа водители могут заранее планировать поездки, ориентируясь на предполагаемую стоимость стоянки. Кроме того, такой подход способствует более равномерному распределению загруженности машино-мест.

Динамический тариф запустили в столице 1 ноября 2024 года на пяти улицах. За это время он позволил снизить загруженность парковок в самые популярные часы, помог водителям сэкономить время и деньги.

В 2025 году в зону резидентных разрешений будут добавлены новые участки улиц. Сделать это планировалось в три этапа, первый из которых провели сегодня, 20 июня. Следующие должны состояться 15 августа и 3 октября.

Распространение динамического тарифа также призвано обеспечить горожанам приоритетное право на парковку машины рядом с домом. Жители улиц, вошедших в зону резидентных соглашений, смогут парковаться бесплатно. Для этого они должны будут оформить соответствующее разрешение на портале mos.ru.

Ранее в Отрадном из закрытой автостоянки сделали бесплатную парковку с газоном. Теперь по адресу владение 4, улица Каргопольская, находится благоустроенная территория площадью свыше двух тысяч "квадратов".