Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 14:09

Транспорт

Динамический тариф на парковку стал доступен еще на 58 участках улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 20 июня, динамический тариф на парковку стал доступен еще на 58 участках столичных улиц. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Динамический тариф подразумевает, что стоимость парковки может меняться. Она зависит от прогнозируемой загруженности участка стоянки. При этом цена парковки начинается с 0 рублей.

Благодаря введению динамического тарифа водители могут заранее планировать поездки, ориентируясь на предполагаемую стоимость стоянки. Кроме того, такой подход способствует более равномерному распределению загруженности машино-мест.

Динамический тариф запустили в столице 1 ноября 2024 года на пяти улицах. За это время он позволил снизить загруженность парковок в самые популярные часы, помог водителям сэкономить время и деньги.

В 2025 году в зону резидентных разрешений будут добавлены новые участки улиц. Сделать это планировалось в три этапа, первый из которых провели сегодня, 20 июня. Следующие должны состояться 15 августа и 3 октября.

Распространение динамического тарифа также призвано обеспечить горожанам приоритетное право на парковку машины рядом с домом. Жители улиц, вошедших в зону резидентных соглашений, смогут парковаться бесплатно. Для этого они должны будут оформить соответствующее разрешение на портале mos.ru.

Ранее в Отрадном из закрытой автостоянки сделали бесплатную парковку с газоном. Теперь по адресу владение 4, улица Каргопольская, находится благоустроенная территория площадью свыше двух тысяч "квадратов".

Динамический тариф на парковку стал доступен еще на 58 участках улиц

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика