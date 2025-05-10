Бесплатную парковку с газоном сделали из закрытой автостоянки в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатную парковку с газоном сделали из закрытой автостоянки в районе Отрадное, передает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь по адресу владение 4, улица Каргопольская, находится благоустроенная территория площадью свыше двух тысяч "квадратов".

"Многие платные автостоянки были признаны нецелесообразными в условиях современного градостроительства, и принимаемые меры направлены на реорганизацию таких территорий в открытые парковочные пространства, доступные для всех горожан", – рассказал глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он пояснил, что при прекращении договоров земельные участки освобождаются от старых коммерческих стоянок. Создание общественных пространств из бывших платных стоянок является частью стратегии по эффективному использованию территорий города.

Бобров подчеркнул, что обеспечение контроля в земельной сфере, создание убоства жителям и автомобилистам, совершенствование городской среды являются одними из главных задач инспекции.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в этом году начнут комплексное благоустройство на 19 основных вылетных магистралях.

По словам мэра, последние реконструкции были проведены лет 8–10 назад. В настоящее время необходимо сделать главные городские магистрали современнее, функциональнее, комфортнее, а также обновить зеленые зоны вдоль дорог. Работы в рамках проекта благоустройства вылетных магистралей планируется завершить к 2030 году.