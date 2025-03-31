Завершен первый этап благоустройства у московского городского вокзала Беговая

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве завершили первый этап благоустройства у городского вокзала Беговая, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Главная задача – сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, улучшить доступность таких важных объектов, как Боткинская больница и Московский ипподром", – рассказал заммэра.

Благодаря благоустройству у вокзала появились удобные маршруты, ведущие от транспортного объекта к жилой застройке. В целом в зону первого этапа работ вошли улица Поликарпова, а также Беговой и 1-й Хорошевский проезды.

Рабочие не только организовали новые парковки и установили опоры контрастного освещения на пешеходных переходах, но и организовали новые парковочные места, а также установили новый остановочный павильон и заменили еще два на улице Поликарпова.

Воздушные линии были убраны под землю, покрытие тротуаров заменили и расширили, поэтому общая площадь пешеходной зоны составила около 15 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты уложили 21 тысячу "квадратов" асфальта, почти 10 тысяч квадратных метров газона, установили 113 фонарей с энергоэффективными светильниками, а на зеленых зонах высадили остролистные клены и спирею.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице за последние 10 лет благоустроили порядка 450 транспортных узлов, станций метро, МЦК, МЦД и других объектов. При этом в 2025 году власти планируют улучшить прилегающие территории еще более 50 объектов транспорта. Речь идет о 4 станциях метро, 10 станциях МЦД, 6 крупных транспортных узлах и ряде других объектов.

