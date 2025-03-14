Собянин: территории более 50 транспортных объектов благоустроят в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве в этом году благоустроят прилегающие территории более 50 объектов транспорта, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, за последние 10 лет в столице сделали комфортные и функциональные пространства порядка 450 транспортных узлов, станций метро, МЦК, МЦД и других объектов.

В текущем году планируется обновить территории общей площадью 350,4 гектара, в том числе около 4 станций метро, 10 станций МЦД, 6 крупных транспортных узлов, а также 17 локальных объектов улично-дорожной сети.

Мэр добавил, что будет продолжена модернизация трамвайной инфраструктуры, работы запланированы на 15 улицах.



"Также приведем в порядок 2 транспортных объекта в ТиНАО. Проекты их благоустройства разработаны с учетом пожеланий жителей", – написал он.

Специалисты приведут в порядок территории возле станции "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии, включая Олимпийский проспект, улицы Щепкина, Дурова, Селезневскую, а также Лаврский и переулки 1-й Троицкий, Орловский, указано на портале мэра и правительства Москвы.

Будет уложен новый асфальт на тротуарах и дорогах, установлены энергоэффективные фонари и системы контрастного освещения на наземных переходах. Пешеходные маршруты от метро к ключевым объектам станут более удобными и разнообразными.

Благоустройство вокруг станции "Университет Дружбы Народов" на Троицкой линии предполагает реконструкцию дорожного покрытия на улицах Островитянова и Волгина, установку современных фонарей, обустройство газонов и создание выделенной полосы на некоторых участках улицы Островитянова.

Территория возле станции "Генерала Тюленева" на Троицкой линии также получит обновление, включая организацию парковки на площади около 9 гектаров. Улучшится доступность станции "Корниловская" на Троицкой линии для пешеходов и транспорта.

На городских вокзалах Беговая, Серп и Молот, а также Косино пройдут работы по оптимизации подходов к наземному метро, включая благоустройство улицы Михельсона вблизи станции Косино.

Более шести станций МЦД (Дмитровская, Царицыно, Останкино, Новохохловская, Грачевская, Моссельмаш) получат обновление: под землю уберут воздушные линии, проложат дополнительные ливневки, заменят дорожное покрытие, организуют парковки и перенесут остановки ближе к выходам.

В текущем году запланированы работы на территориях транспортных хабов Домодедовская, Семеновская, Лухмановская, Речной вокзал, Отрадное (второй этап) и Войковская (второй этап), что улучшит комфорт пересадок.

Площадь перед станцией "Семеновская" преобразится, а трамвайные линии на Измайловском Вале и Щербаковской модернизируются, включая благоустройство двух скверов.

Транспортный хаб Домодедовская получит обновление: улучшат подходы от ТЦ и рынка к новому выходу из метро, заменят покрытие, установят современные остановки и систему освещения, а также обновят детские и спортивные площадки.

В ТиНАО запланированы работы, включая замену асфальта на тротуарах и дорогах Былово – Поляны, обустройство остановочных пунктов и создание разворотной площадки около СНТ "Поляны". В Троицке обновят Большую Октябрьскую улицу, где отремонтируют дороги, улучшат освещение и проведут озеленение.

Между тем в Москве начался сезонный ремонт дорог. Работы проведут на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

При укладке асфальта используются современные технологии и асфальтобетонные смеси. Ремонт главным образом будет проводиться в ночное время, уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.