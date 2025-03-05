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05 марта, 07:30

Политика

В Госдуму внесли законопроект, который позволит строить детские площадки быстрее

В Госдуму внесли законопроект, который позволит строить детские площадки быстрее

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Детские и спортивные площадки в России теперь будут строить быстрее. Раньше для того, чтобы поменять проект будущего комплекса, нужно было сначала расторгнуть контракт, а потом заключить новый. Именно это и замедляло сезонное обустройство дворов.

Теперь местные власти смогут оперативно внести изменения и начать работу. Однако стоимость работ тоже сможет увеличиться. Законопроект уже внесли в Госдуму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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