Axios: Зеленский с делегацией после перепалки еще час ждали подписания сделки

01 марта, 09:46Политика
Фото: ТАСС/Zuma
После спора с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией еще примерно час ждал подписания сделки по ресурсам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Делегация из Киева ждала в другой комнате около часа, все еще надеясь подписать соглашение о минералах", – говорится в материале.
Зеленский прибыл в США 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом. Однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах, в ходе которой глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".
После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.
Позже президент США заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина.
Украинский президент, в свою очередь, заявил, что не будет извиняться перед Трампом. По словам Зеленского, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.
Трамп указал Зеленскому на его неуважительное отношение к США