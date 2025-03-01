Axios: Зеленский с делегацией после перепалки еще час ждали подписания сделки

Фото: ТАСС/Zuma

После спора с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией еще примерно час ждал подписания сделки по ресурсам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Делегация из Киева ждала в другой комнате около часа, все еще надеясь подписать соглашение о минералах", – говорится в материале.

Зеленский прибыл в США 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом. Однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах, в ходе которой глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Позже президент США заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина.

Украинский президент, в свою очередь, заявил, что не будет извиняться перед Трампом. По словам Зеленского, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.