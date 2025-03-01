Зеленский заявил, что не собирается извиняться перед Трампом

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается извиняться перед американским лидером Дональдом Трампом за перепалку в Белом доме. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По словам Зеленского, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров. Он допустил, что стороны могли обсудить некоторые вопросы вне камер, однако они должны были услышать "позицию Украины".

Украинский президент добавил, что не хочет терять хорошее партнерство с США. Он подтвердил свое намерение подписать сделку по редкоземельным металлам, однако сразу добавил, что этого будет недостаточно.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов к мирному урегулированию конфликта, однако для этого Украина должна быть в сильной позиции и иметь гарантии безопасности.

"Мои люди просто хотят услышать, что США на нашей стороне, а не на стороне России", – отметил он.

Зеленский заявил, что не может изменить отношение украинцев к россиянам и Владимиру Путину, добавив, что они являются врагами Украины.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом, однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

По информации СМИ, Госдеп США уже остановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины. В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ Киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, в том числе наступательные кибероперации.