FT: Зеленский после скандала в США созвонился с Макроном и генсеком НАТО Рютте

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Президент Украины Владимир Зеленский после провалившихся переговоров с американским лидером Дональдом Трампом созвонился с главой Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, который находится с Зеленским в США.

Детали их разговора при этом не раскрываются. Помимо этого, Зеленский также связался с главой Европейского совета Антониу Коштой, пишет The Washinton Post.

Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для того, чтобы провести переговоры с Трампом и подписать соглашение между странами о добыче редкоземельных металлов. Однако вскоре беседа перешла в перепалку между двумя лидерами. Трамп указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к американской стороне, "играет с третьей мировой войной" и не демонстрирует признательности США за свою поддержку.

По мнению главы Белого дома, украинский президент не готов к мирному урегулированию. Делегацию Киева вынудили покинуть Белый дом, соглашение по металлам так и не было подписано.

После скандала в Вашингтоне глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала усилить поддержку Украины со стороны европейских стран. Она также заявила, что свободному миру нужен новый лидер, и представители Европы должны принять этот вызов.