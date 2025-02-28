Фото: ТАСС/АР/Mystyslav Chernov

Американский президент Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс проявили чудеса выдержки и "не вмазали" президенту Украины Владимиру Зеленскому после его лжи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь – заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

В беседе с ТАСС она указала, что кадры с досрочным отъездом украинского президента из Белого дома можно смотреть под группу "Ленинград", не уточнив, о какой песне идет речь.

Зеленский прибыл в столицу США 28 февраля, чтобы подписать сделку по природным ресурсам в обмен на помощь от США. Но в итоге его беседа с Трампом переросла в перепалку. После конфликта президент США попросил украинского лидера покинуть Белый дом. Подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам отменено.

