США и Украина не подписали соглашение по редкоземельным металлам

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Подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам отменено, сообщает Fox News.

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать сделку по природным ресурсам. Однако его беседа с американским президентом Дональдом Трампом переросла в перепалку. После этого лидер США попросил президента Украины уехать, уверены журналисты.

Информацию о завершении переговоров раньше срока и отмене подписания соглашения подтвердили в Белом доме. Также отменена совместная пресс-конференция политиков. В Белом доме отметили, что возможность переноса подписания сделки и проведения пресс-конференции зависит от самих украинцев.

Зеленский при этом уже покинул Белый дом, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной оценивалась в один триллион долларов. Главным для Украины, по словам Зеленского, было не признать долг за уже предоставленную американцами поддержку, так как это создало бы прецедент, по которому другие государства также могли бы потребовать вернуть деньги.

Трамп после переговоров заявил, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию, он играет с жизнями миллионов людей, которые оказались под угрозой третьей мировой войны. Американский президент также подчеркнул, что лидер Украины проявил неуважение к США.

