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Украинские редкоземельные металлы, добытые в рамках сделки с США, будут использоваться в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и производства вооружений. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Много денег будут сделаны от продажи и использования редкоземельных металлов. И как вы знаете, в нашей стране не так много редкоземельных элементов. У нас много нефти и газа, но у нас не так много редкоземельных элементов", – заявил Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По его словам, Вашингтон заключит с Киевом очень справедливую сделку. США ценят сотрудничество с Украиной и считают это большим обязательством, добавил Трамп.

Ранее британские журналисты посчитали, что сделка по украинским природным ресурсам станет для президента США ловушкой. Соглашение якобы невыгодно для Вашингтона, так как придаст его участию в украинских делах "окончательный и бесповоротный характер". Кроме того, соглашение якобы не позволит переложить "часть ноши" на Европу.

