UnHerd: соглашение с Украиной о ресурсах станет ловушкой для Трампа

Фото: depositphotos/erik3804

Сделка по украинским природным ресурсам станет для президента США Дональда Трампа ловушкой. Об этом пишет британский портал UnHerd.

"Для Америки эта сделка крайне невыгодна: она придаст их участию в украинских делах на фоне тлеющей напряженности с Россией окончательный и бесповоротный характер и одновременно не позволит переложить часть ноши на Европу", – говорится в материале.

В публикации также отмечается, что американцы вряд ли получат большие доходы с данного соглашения, поскольку украинское руководство специально преувеличило размеры запасов редкоземельных металлов, находящихся на территории Украины, чтобы сделать Трампу более выгодное предложение.

Американский лидер предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому поддержку со стороны США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Глава Украины может подписать соглашение по минеральным ресурсам в Вашингтоне 28 февраля. Зеленский лично посетит американскую столицу для обсуждения деталей сделки с Трампом.