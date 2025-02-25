AFP: подписание сделки США и Киева по минералам может состояться 28 февраля

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Украинская сторона может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне уже 28 февраля, сообщает агентство AFP со ссылкой на слова высокопоставленного украинского чиновника.

Собеседник агентства пояснил, что Киев на данном этапе рассматривает визит своих представителей в Штаты именно в эту дату.

Ранее СМИ сообщили, что Украина согласилась на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США. Уточнялось, что это произошло после того, как американская сторона отказалась от требований на право получать потенциальную выручку от реализации данных ресурсов.

Президент США Дональд Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку с американской стороны в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны в начале февраля.

На тот момент Зеленский отказался подписывать эти документы. В Киеве сообщили о желании доработать проект соглашения.

Однако накануне в ходе встречи "Большой семерки" украинский лидер заявил, что планирует подписать соглашение о полезных ископаемых. Он добавил, что команды Украины и США "очень продуктивно работают" по данным договоренностям.