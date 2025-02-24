Зеленский заявил, что планирует подписать соглашение о полезных ископаемых

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи "Большой семерки" (G7) заявил, что планирует в Вашингтоне подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер добавил, что команды Украины и США "очень продуктивно работают" по экономическому соглашению. Также в ходе своего выступления Зеленский обратился к главе Белого дома Дональду Трампу.

"Мы хотели действительно услышать, что вы думаете, потому что весь наш народ очень волнуется, сохранится ли поддержка от США", – заявил президент Украины.

Отмечается, что Трамп никак не отреагировал на слова Зеленского.

В начале февраля президент США предложил украинскому лидеру поддержку с американской стороны в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны. По словам Трампа, долг в десятки миллиардов долларов, которые США вложили в Украину, должен гарантироваться ценным сырьем.

Однако тогда Зеленский отказался подписывать эти документы. В Киеве сообщили о желании доработать проект соглашения.

