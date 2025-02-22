Фото: 123RF/ISerg

Глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подпишут соглашение о полезных ископаемых, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Мои источники сообщают, что договор между Украиной и США по полезным ископаемым будет подписан Сибигой и Рубио", – передает RT его сообщение.

Ранее Дональд Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.