Трамп заявил, что Украина подпишет соглашение о минералах с США, либо у нее будут проблемы

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с США соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Об этом сообщает РИА Новости.

"Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними (с Украиной) будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать", – сказал Трамп.

Он также сообщил, что Вашингтон и Киев близки к подписанию соглашения по украинским редкоземельным элементам и подчеркнул, что украинцы "хотят этого".

Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.

В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он считает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.