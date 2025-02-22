01:01Политика
Трамп заявил, что Украина подпишет соглашение о минералах с США, либо у нее будут проблемы
Фото: depositphotos/erik3804
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с США соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Об этом сообщает РИА Новости.
"Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними (с Украиной) будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать", – сказал Трамп.
Он также сообщил, что Вашингтон и Киев близки к подписанию соглашения по украинским редкоземельным элементам и подчеркнул, что украинцы "хотят этого".
Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.
Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.
В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он считает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.
Дмитрий Песков заявил о разногласиях между Киевом и Вашингтоном